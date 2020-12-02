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Известия.ru

Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно приземлился на поверхность Луны

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua

Китайский аппарат «Чанъэ-5» 1 декабря успешно совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Отмечается, что зонд совершил посадку на видимой стороне Луны.

24 ноября китайская ракета «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома на острове Хайнань.

Аппарат должен будет собрать образцы лунного грунта и вернуться с ним на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня.

Ожидается, что аппарат доставит на Землю около 2 кг реголита. В случае успеха Китая станет третьей страной после СССР и США, осуществившей подобную миссию.

В Кремле приветствовали достижения Китая в области освоения космоса, отметив возможность для широкого сотрудничества двух стран в области космоса.

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CLEP
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