"Мягко сел": китайцы прилунились и готовы бурить

Китайский зонд «Чанъэ-5» мягко сел на поверхности Луны

Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил мягкую посадку на поверхности Луны. В ближайщее время он начнет бурить грунт, чтобы доставить образцы на Землю. Если все пройдет гладко, Китай станет третьей страной, доставившей кусочек Луны на Землю.

Китайский космический аппарат аппарат «Чанъэ-5» совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Об этом сообщил китайский государственный телеканал CGTN.

«Чанъэ-5» успешно совершил посадку на видимо стороне Луны", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Несмотря на то, что китайские власти держали в секрете предполагаемое время ключевых операций миссии, ранее в сми прошли утечки, из которых следовало, что посадка аппарата намечена на вечер вторника в 18.13 по московскому времени.

Накануне отправленный к Луне модуль совершил два тормозных маневра, в ходе которых вышел на орбиту вокруг Луны на высоте 400 километров, затем снизился до двухсот километров. После чего 30 ноября спускаемый аппарат отделился от орбитального модуля и начал самостоятельный полет.

Миссия была запущена 23 ноября с космодрома в китайской провинции Хайнань с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

«Космический корабль работает отлично, связь с наземными службами нормальная», - сообщили ранее представители Китайского национального космического управления.

В планах экспедиции - пробурить на поверхности Луны небольшую скважину и взять для исследования порядка двух килограммов грунта. После этого возвращаемый модуль стартует с поверхности Луны, состыкуется с орбитальным модулем и отправится на Землю, где приземлится на парашюте в китайской провинции Внутренняя Монголия. Если все пройдет успешно, Китай станет третьей страной, которой удастся доставить на Землю образцы лунного вещества.

До настоящего времени образцы лунного грунта на Землю доставляли лишь США в ходе шести пилотируемых миссий «Аполлон» и Советский Союз - с помощью трех автоматических посадочных станций.

Благодаря миссиям «Аполлон» на Землю было доставлено 382 килограмма различных лунных пород. СССР смог доставить порядка трехсот грамм, большая часть которых хранится в институте ГЕОХИ РАН. Последний советский аппарат был отправлен к Луне в 1976 году, таким образом китайская миссия станет первой за 44 года, доставившей лунный материал на Землю.

Китайских ученых интересует ранее не изученная область на Луне. Посадка совершена на Пик Рюмкера - горную вершину вулканического происхождения в северо-западной части видимой стороны.

По словам ученых, эта горная вершина, названная в честь немецкого астронома Карла Рюмкера, представляет собой наиболее позднее свидетельство вулканической активности на Луне, поэтому образцы, собранные там, должны стать наиболее молодыми по возрасту из всех, доставленных на Землю. Изучение этих материалов важно не только для понимания геологии Луны, но и для изучения других тел Солнечной системы в будущем.

По плану работы на Луне должны занять порядка трех суток, чтобы не дать замерзнуть электронике на борту спускаемого аппарата. Сбор материала начнется сразу после посадки. С помощью специального бура зонд углубится на два метра и произведет забор грунта.

«Чанъэ-5» - еще один этап китаской лунной программы, которая названа в честь богини Луны и началась еще в 2007 году. Как отмечают эксперты, в настоящее время на Луне и ее орбите находятся семь китайских аппаратов, среди которых посадочные станции, работающий ровер и орбитальные аппараты.

Павел Котляр