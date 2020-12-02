Старый Colt борозды не испортит. Пентагон все-таки решил учить матчасть

Кажется, что Пентагон несколько заблудился во времени, решив приобрести Ан-2 для реалистичности своих учений. Но, может, они думают, что сейчас это единственный российский самолет, который они еще в состоянии победить. Если так, то зря.

Не иначе как Вашингтон собирается объявить войну Баку. А зачем бы еще Пентагону понадобился советский Ан-2 в качестве, цитата, "реалистичного условного противника"? Ведь сейчас именно ВВС Азербайджана – чемпионы мира по количеству этих "боевых" машин. Сорок штук на вооружении. У прочих стран их не больше десятка. На своей исторической родине "кукурузники" тоже попадаются. Причем не только в музеях или в аграрном секторе. Несколько аппаратов и в ВКС России отыскать можно. Но трудно представить, при какой ситуации они вступят в тот самый "реалистичный" бой с американцами. Разве что на соревнованиях по парашютизму.

Тем не менее, министерство обороны США вместе с парой вертолетов Ми-24 или Ми-17 собирается приобрести и нашего крылатого ветерана. "Для ознакомления инструкторов с его боевыми возможностями и отработки навыков борьбы с ними", – предельно четко объясняют они практический интерес к небесному, по нынешним меркам, тихоходу. Кажется, что несколько заблудились они во времени. Но, может, думают, что сейчас это единственный российский самолет, который они в состоянии победить.

Если так, то это они зря. Во-первых, у нас же еще есть, например, У-2. Этот, правда, только на выставках и в учебных целях, но при большом желании да при нашем умении и его на боевое крыло поставить не проблема. Во-вторых, во всех без исключения наших моделях, независимо от их поколения, главное все же это даже "не вместо сердца пламенный мотор", а пламенное сердце того, кто сидит в кабине. Ну и его голова, естественно.

Вот, скажем, есть у них эскадрилья "Агрессоры", с помощью которой они учатся бить русских. С 2016-го перекрашивают ее истребители F-16 в камуфляж наших Су-35. Сейчас на подходе и более актуальные цвета – под Т-50. И вроде бы для чистоты эксперимента как бы "вражеский" штурвал доверяют самым толковым. Но даже те не способны сымитировать нас, как следует. Поэтому каждый раз при встрече с нашими асами американцам приходится сбегать и жаловаться затем на наш "непрофессионализм".

Впрочем, такого еще не бывало, чтобы им для тренировок понадобился аутентичный экспонат. По натовской классификации, кстати, Ан-2 – это Colt. Пусть это не то, что вы подумали, а всего лишь "жеребенок". Но это же значит, что наш старый colt по-прежнему борозды не портит. На поле-то он на самом деле все еще воин. Да, на сельскохозяйственном, но, если что, всыпать может, как надо. Хоть и прошлый век авиации, а надежней некоторых их F-35 будет. По крайней мере, нареканий значительно меньше. В книгу рекордов Гиннесса он и вовсе занесен как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет.

В общем, есть им, чему поучиться. Правда, тут, похоже, поздно учить матчасть. Но ради такого дела мы совершенно бескорыстно в образовательных целях готовы сами отправить Пентагону нашу "Аннушку". Чтобы масло им там разлила.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik