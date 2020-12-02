Гроза для F-35. СМИ США оценили преимущества С-500

МОСКВА, 1 декабря/ Радио Sputnik. При заступлении на дежурство комплекса С-500 российская армия получит грозное оружие, чтобы сбивать американские истребители F-35, сообщает Argumenti.ru.

По данным The National Interest, С-500 будут обладать максимальной дальностью действия в шестьсот километров, при этом время отклика системы составит от трех до четырех секунд. Это на шесть секунд меньше, чем у С-400.

Кроме того, журналисты предполагают, что комплекс сможет сбивать низкоорбитальные спутники, некоторые типы космических кораблей в ближнем космосе, а также американские истребители пятого поколения F-35.

Ранее радио Sputnik сообщало, что США просят Турцию "одуматься" в отношении С-400.