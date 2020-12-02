Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные разместили на Курильских островах систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4, сообщил во вторник Восточный военный округ (ВВО).

"Расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды", - говорится в сообщении округа.

В сообщении пресс-службы ВВО отмечается, что накануне готовность к заступлению на боевое дежурство проверил командующий войсками ВВО Геннадий Жидко. "Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации", - говорится в сообщении ВВО.

Военные не уточнили, на каком из островов несет дежурство С-300В4.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курилах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.