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Интерфакс-АВН

Лавров надеется, что расширение участия МККК ускорит процесс обмена пленными между азербайджанской и армянской сторонами

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен увеличить число сотрудников в Нагорном Карабахе и финансирование деятельности в регионе, это должно помочь ускорить процесс обмена пленными и телами погибших, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Красный Крест уже вернул своих сотрудников в Карабах, он планирует свое присутствие в регионе существенно увеличить - до 400 человек, в том числе и в Ереване, и в Баку, но и в самом Карабахе, но также планирует значительно повысить свои запросы на финансирование деятельности в этом регионе - до 45 млн швейцарских франков", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он выразил надежду на то, что с привлечением специалистов МККК процесс обмена пленными и телами погибших будет ускорен.

"Необходимо, чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, провести инвентаризацию положения дел в этой области. И, конечно, военачальники с обеих сторон должны иметь четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, конкретно этим заниматься", - добавил министр.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Швейцария
Персоны
Лавров Сергей
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