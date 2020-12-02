Войти
Интерфакс-АВН

Убийство иранского физика не подтолкнет Тегеран к созданию ядерного оружия, считают в российском Центре по изучению современного Ирана

190
0
0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде не вынудит Тегеран вернуться к идее военных разработок в ядерной сфере, считает генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

"Иран определенно не ставит перед собой цель разрабатывать ядерные технологии военного назначения. Хотя многие думают, что в Тегеране тайком намерены последовать примеру Северной Кореи. Технологически, с точки зрения научного потенциала и доступа к необходимым материалам Иран уже давно был способен создать ядерное оружие. Но самое главное, что такую задачу иранское руководство перед собой не ставит", - сказал Сафаров во вторник "Интерфаксу".

По оценке ираниста, нет никаких оснований ожидать, что в Тегеране решат взять курс на создания ядерного боезаряда. "Полагаю, что такое решение не будет принято. В иранском руководстве не видят никакого эффекта от обладания ядерным оружием, тем более, что военные программы потребовали бы огромного количества средств, отвлечения большого количества специалистов и потенциала для разработки соответствующих технологий", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, физическое устранение иранского ученого, по всей видимости, является одним из пунктов в рамках сложнейшей и многоходовой стратегии на смену политического режима в Иране, считает аналитик.

"Главная цель США, которая вписывается в рамки интересов Израиля и ряда монархий Персидского залива, - смена политического режима в Иране. Кто конкретно стоит за убийством ученого - другой вопрос. Но само убийство вполне вписывается в большую стратегию, направленную против Ирана", - сказал Сафаров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
КНДР
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.10.2019
Гонка вооружений: Турция хочет получить ядерное оружие
28.04.2015
В ООН открывается обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия
21.10.2013
Россия и Китай: остановить гонку космических вооружений мирным путём
30.01.2013
Лимит оружия
03.09.2012
Калькулятор стратегического сдерживания
04.08.2010
Новый договор под угрозой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия