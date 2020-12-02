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Известия.ru

Соленую воду на Марсе переработают в кислород для космонавтов

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Вода поможет космическим переселенцам выжить на Марсе. Учёные университета Сент-Луиса разработали новый генератор, сообщает телеканал «Известия». Принцип действия прибора прост: электролиз воды на Н2 и О2. Кислород даст возможность дышать, водород станет топливом. Технология давно известна, но на Земле используется редко. Электролиз очень чувствителен к окружающим условиям и чистоте воды. Учёные адаптировали генератор под марсианские условия. Портативную версию прибора планируют отправить на Марс.

Вода поможет космическим переселенцам выжить на Марсе. Учёные университета Сент-Луиса разработали новый генератор, сообщает телеканал «Известия». Принцип действия прибора прост: электролиз воды на Н2 и О2. Кислород даст возможность дышать, водород станет топливом. Технология давно известна, но на Земле используется редко. Электролиз очень чувствителен к окружающим условиям и чистоте воды. Учёные адаптировали генератор под марсианские условия. Портативную версию прибора планируют отправить на Марс.

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