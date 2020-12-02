Войти
WarSpot

Немецкий спецназ пересядет на багги-внедорожники

221
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Сверхлёгкие тактические машины находят всё больше покупателей в мире. Вчера, 30 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Германии объявило о подписании контракта на поставку машин на базе Polaris MRZR для сил специальных операций.

Базовый контракт включает в себя поставку 65 машин, созданных на базе Polaris MRZR-D4. Компания подрядчик адаптирует багги-внедорожники для нужд спецназа бундесвера, а также оснастит их специальным оборудованием. Поставки начнутся уже в следующем году. При этом потребность немецких сил специальных операций оценивается в 148 машин.

Армейский багги-внедорожник Polaris MRZR-D4

Источник изображения: armyrecognition.com

Polaris MRZR 4 относится к сверхлёгким тактическим транспортным средствам. Автомобиль был создан по заказу Минобороны США, состоит на вооружении американской армии и Корпуса морской пехоты, а также поставляется на экспорт. Будучи лёгким и компактным, Polaris MRZR 4 может перевозиться в конвертоплане Bell Boeing V-22 Osprey и вертолёте Boeing CH-47 Chinook. Вариация для бундесвера будет построена на базе 4-местного шасси.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
Похожие новости
18.02.2020
Истребители F-15I могут заменить F-35 в израильских закупках
30.04.2019
Шумный транспорт тихих солдат
22.01.2016
CH-47F и CH-53K конкурируют в Германии
25.12.2013
Лазерная реальность все ближе
08.06.2009
Эволюция скоростных вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия