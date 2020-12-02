Немецкий спецназ пересядет на багги-внедорожники

Сверхлёгкие тактические машины находят всё больше покупателей в мире. Вчера, 30 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Германии объявило о подписании контракта на поставку машин на базе Polaris MRZR для сил специальных операций.

Базовый контракт включает в себя поставку 65 машин, созданных на базе Polaris MRZR-D4. Компания подрядчик адаптирует багги-внедорожники для нужд спецназа бундесвера, а также оснастит их специальным оборудованием. Поставки начнутся уже в следующем году. При этом потребность немецких сил специальных операций оценивается в 148 машин.

Армейский багги-внедорожник Polaris MRZR-D4 Источник изображения: armyrecognition.com

Polaris MRZR 4 относится к сверхлёгким тактическим транспортным средствам. Автомобиль был создан по заказу Минобороны США, состоит на вооружении американской армии и Корпуса морской пехоты, а также поставляется на экспорт. Будучи лёгким и компактным, Polaris MRZR 4 может перевозиться в конвертоплане Bell Boeing V-22 Osprey и вертолёте Boeing CH-47 Chinook. Вариация для бундесвера будет построена на базе 4-местного шасси.