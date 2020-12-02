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Газета.ru

Вертолеты или "кукурузник": США захотели купить технику у РФ

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Источник изображения: gazeta.ru

Пентагон хочет приобрести вертолет Ми-24 и самолет Ан-2 для обучения инструкторов США

Соединенные Штаты могу приобрести российские вертолеты или "кукурузник" для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям, сообщают СМИ со ссылкой на Пентагон. Речь идет о Ми-24 или Ми-17, а также об Ан-2. В октябре военное ведомство США также уже выражало заинтересованность в покупке российского оружия.

Пентагон заинтересовался возможностью приобретения российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2, чтобы американские инструкторы имели возможность ознакомиться с ними, говорится в уведомлении к потенциальному контракту, текст которого приводит RT.

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных летных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты. - «Газета.Ru»)», - указано в документе.

В данном случае речь идет о вертолете Ми-24 или Ми-17, а также об Ан-2, также известном как «кукурузник».

Последний производился в СССР. Единичные самолеты до сих пор используются российскими ВКС. На сегодняшний день их мелкими партиями производят в Китае.

Ми-24 (по кодификации НАТО - Hind, с англ. "лань"; также имеет прозвище "Крокодил") - это семейство многоцелевых ударных вертолетов производства СССР и России. Базовая модификация этой техники стала одним из первых в мире специализированных боевых вертолетов. Ми-24 предназначены для оказания огневой поддержки войскам на поле боя, высадки тактических десантов. Вертолет способен выполнять транспортные функции. Он создавался под индексом В-24 в конце 1960-х годов в опытном конструкторском бюро Московского вертолетного завода (ныне - АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" в составе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации Ростех).

Вертолеты разрабатывали под руководством генеральных конструкторов Михаила Миля и Марата Тищенко, а также главного конструктора Вячеслава Кузнецова.

Другой упомянутый в документе вертолет, Ми-17, - это средний многоцелевой вертолет, применяемый для пассажирских и грузовых перевозок. С его помощью можно выполнять широкий комплекс задач в любых регионах планеты. Его кодовое наименование НАТО - Hip-H.

Ми-17 разрабатывали в ОКБ им. М.Л. Миля (ныне ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»). Он был создан в 1980 году, а уже спустя год впервые демонстрировался на авиационно-космической выставке в Париже. Эти вертолеты производят Казанский вертолетный завод и авиационный завод в Улан-Удэ, где построено более 2000 вертолетов Ми-17 различных модификаций.

MAWTS-1 - это ведущий центр летной подготовки корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Он находится в штате Аризона в городе Юма, уточнили в уведомлении.

В начале октября оборонное ведомство США выразило заинтересованность в приобретении партии полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского производства для военной базы Форт-Беннинг, находящейся в штате Джорджия. Как следует из запроса ведомства на получение коммерческих предложений, обозначенные изделия будут использоваться, чтобы проводить тренировочный процесс, включая развитие «навыков обращения с оружием противника», передавал телеканал RT.

Судя по тексту, все интересующие американских военных изделия, в том числе полноразмерные макеты гранатометов РПГ-7, ЗРК «Стрела-2», автоматов и пулеметов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42, должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, поскольку им придется выдержать многолетние тренировки.

Как обозначается в запросе, копии должны поставить Вашингтону в «изготовленных вручную из массива дерева, окрашенных в оливковый цвет ящиках с обозначением типа оружия и номера партии на русском языке».

«Заинтересованные поставщики должны направлять любые вопросы, касающиеся данного запроса предложений, в кратчайшие сроки, чтобы дать возможность заказчику ответить на них. В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены», - указали в Пентагоне.

В прошлом году портал Defence Blog сообщал, что американские военные в рамках учений Southern Strike задействовали макеты российской техники, в частности зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» и «Оса». Отмечалось, что эти образцы «вооружения» были использованы для придания маневрам «большей реалистичности».


Кристина Сизова

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