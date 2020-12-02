Проблема Байдена: конгресс может помешать утвердить министра обороны

СМИ: конгресс США не пропустит на пост главы Пентагона отставного генерала

Джо Байден, которого американская пресса называет избранным президентом США, все еще не определился с кандидатурой на должность министра обороны США. При этом военные обозреватели полагают, что вряд ли пост получит отставной генерал, поскольку этому может воспротивиться конгресс. Кого Байден может назначить главой Пентагона и с какими сложностями тот может столкнуться, - в материале «Газеты.Ru».

Джо Байден, лидирующий, по данным американских СМИ, в президентской гонке в США, задерживает объявление кандидатуры, которую он рассматривает на пост главы Пентагона. Ранее ожидалось, что министром обороны впервые может стать женщина - экс-заместитель главы ведомства по вопросам политики в администрации Барака Обамы - Мишель Флурнуа. Теперь же, как пишет Defense News, Байден, видимо, рассматривает другие кандидатуры на эту должность.

По данным издания, в качестве выдвиженцев нового президента назывались экс-министр внутренней безопасности Джек Джонсон и сенатор Тэмми Дакворт, ветеран войны в Ираке, получивший в ходе боевых действий ранение.

На прошлой неделе издание Axios сообщило, что в короткий список выдвиженцев Байдена вошел генерал Сухопутных войск в отставке Ллойд Остин, который возглавлял Центральное командование ВС США в период с 2013 по 2016 годы.

И если Джо Байден действительно планирует выдвинуть на должность министра обороны этих кандидатов, то ему потребуется пройти соответствующую процедуру согласования выдвижения в конгрессе США. И это, в целом, может обернуться определенными проблемами из-за того, что законодательный орган, по сути, разделен между республиканцами и демократами. Кроме того, на Байдена может оказываться давление и внутри самой Демократической партии.

Согласно разделу 10 Кодекса Соединенных Штатов, министр обороны страны входит в число девяти утверждаемых сенатом должностей в Пентагоне. Однако кандидатура может быть отвергнута, если претендент на замещение должности главы Пентагона был офицером или генералом в течение последних семи лет.

Если же президент настаивает на назначении такого человека, то претендент должен пройти процедуру отказа от применения соответствующих положений кадровой политики. Соответствующий «отказ» достигается большинством в сенате и палате представителей.

Оба потенциальных выдвиженца Джо Байдена - генерал Ллойд Остин и адмирал Мишель Ховард (рассматривается на должность главы ВМС), - как пишет Defense News, не отвечают этим условиям. Ховарду, например, надо пробыть в отставке до декабря 2022 года, чтобы быть утвержденным сенатом.

В то же время, в 2017 году такой «отказ» от применений положений кадровой политики при назначении получил Джеймс Мэттис, который первым при Дональде Трампе возглавил Пентагон.

Сегодня ситуация изменилась, и как считают американские аналитики, в нынешних условиях повторить этот шаг для Байдена будет гораздо затруднительнее. Дело в том, что американские законодатели ранее уже выражали опасения по поводу ослабления гражданского контроля над вооруженными силами, однако получить подобный «отказ» Трампу позволили определенные обстоятельства: сам президент не имел опыта работы в правительстве, а Мэттис была уважаемой фигурой в кругах национальной безопасности.

Тогда эта процедура прошла относительно легко: 81 голосами против 17. Однако сенатор-демократ Джек Рид, влиятельный член комитета сената по делам вооруженных сил, сразу говорил, что поддержка кандидатуры Мэттиса была «единовременной актом для подобной экстраординарной фигуры» (последний раз до этого такой «отказ» получал лишь Джордж Маршалл в 1950 году).

А потому, считают американские специалисты, сегодня для Байдена ситуация складывается таким образом, что его кандидатура на пост министра обороны США может быть не согласована вплоть до дня инаугурации нового президента (20 января 2021 года).

Как пишет Defense News, последние события, связанные с выдвижением кандидатур на пост главы Пентагона, подводят к другому вопросу - стоит ли Байдену вообще пытаться рекомендовать отставных генералов на высшие должности в минобороны, ведь эксперты в США уже на протяжении нескольких лет указывают, что военно-гражданский баланс в Пентагоне в таком случае будет нарушен.

По закону, гражданские лица в Пентагоне должны руководить политикой при участии Объединенного комитета начальников штабов. В действительности же произошел сдвиг в пользу военных, и произошло это как раз при Джеймсе Мэттисе.

«Следует отметить, что процессы выдвижения кандидата на пост министр обороны США в любом случае не могут быть волей одного единственного политика, и они слишком институализированы, а не персонифицированы», - пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению специалиста, администрации в Белом доме США меняются, а политическая линия остается неизменной. К тому же, на пути выдвижения на пост главы военного ведомства любой из кандидатур столько процедурных препятствий, что вероятность возможной кадровой ошибки сводится практически к нулю.

Михаил Ходаренок