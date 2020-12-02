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Российская газета

Лачинский район Карабаха перешел под контроль Азербайджана

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Источник изображения: rg.ru

В соответствии с трехсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении под контролем российских миротворческих сил Азербайджану передан Лачинский район, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.


По его словам, российские миротворцы контролируют Лачинский коридор шириной пять километров. "По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - сказал Конашенков. Он отметил, что российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха, там соблюдается режим прекращения огня.

Также Конашенков рассказал, что Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Меморандум по совместному центру был подписан между министерством обороны РФ и министерством национальной обороны Турции. "Было достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий", - сказал официальный представитель Минобороны. Он пояснил, то центр будет размещен в Азербайджане, а количество российского и турецкого персонала в совместном центре будет равнозначным.


Александр Степанов

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Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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