Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный

«Ковровский электромеханический завод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) активно участвует в проектах импортозамещения и локализации производства дорожно-строительной и тракторной техники. Предприятию удалось полностью локализовать производство флагманского мини-погрузчика АНТ-1000, сообщила пресс-служба предприятия.

В процессе локализации производства предприятие планомерно нашло замену импортным комплектующим в России, обеспечив заказами десятки предприятий. Наиболее сложным было освоение производства гидравлической системы мини-погрузчика. КЭМЗ, не найдя качественных отечественных образцов, организовал производство у себя.

Завершился этап локализации внедрением двигателя ММЗ Д-243S2-2778 производства Минского моторного завода (Беларусь) для работы на AНТ-1000. Машина с успехом прошла испытания. Теперь это полностью отечественный продукт.

В период волатильности национальной валюты локализация дает серьезное конкурентное преимущество. Мини-погрузчик также прибавил в мощности. Минские моторы широко известны, потребитель уверен в доступности сервиса и малых эксплуатационных расходах.

Первая партия в 20 единиц новых АНТ-1000 отгружена покупателям. Всего в четвертом квартале планируется более 50 машин. Они разъедутся в разные регионы России.

Для справки:

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

АО «Ковровский электромеханический завод» - современное высокотехнологичное предприятие, основной специализацией которого является гидравлическая аппаратура и электрогидравлические системы управления. КЭМЗ выпускает технику торговой марки «Ant» — это мини-погрузчики «Ant-1000» и «Ant-750», фронтальные погрузчики «Ant-3000», первый отечественный экскаватор-погрузчик «Ant-2321» и трактор «Ant-4135F». Предприятие также производит 3- и 5-координатные фрезерные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ. АО «КЭМЗ» член Владимирского отделения ООО «Союз машиностроителей России».