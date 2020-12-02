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РИА Новости

Военные США озвучили ответ "Циркону". Но это их не спасет

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Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 1 декабря/ Радио Sputnik. Американские специалисты подсчитали, что ответить на один российский "Циркон" смогут десять ракет SM-3 Block I, об этом пишет "Царьград".

Профильный комитет американского парламента провел несколько совещаний с адмиралами на тему обороны от новой русской ракеты.

Один из адмиралов заявил, что в случае нападения на условный авианосец типа "Джеральд Р. Форд" в Баренцевом море он будет "отбиваться всем, что есть".

Соединенные Штаты в конце ноября провели испытания модифицированных противоракет SM-3 Block II. По подсчётам американских специалистов, на один "Циркон" требуется десять таких зенитных снарядов. В то же время уточняется, что "Циркон" летит не один – это "стайная" ракета, так что отразить угрозу американцам фактически нечем.

О том, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, Владимир Путин сообщил в 2018 году.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по словам капитана 1 ранга запаса, "Адмирал Касатонов" – достойное пополнение флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
sm-3
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
Gerald R. Ford
Авианосец
ГЗЛА
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