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Известия.ru

Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военных в Карабахе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 декабря подписал распоряжение о демобилизации первой группы военных, призванных на службу в Нагорном Карабахе.

«Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. Со 2 декабря 2020 года демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Алиева.

Ранее в этот же день Алиев сообщил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в 5 км.

Кроме того, 1 декабря стало известно, что Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение.

Накануне стало известно, что в Нагорный Карабах с начала действия соглашения о прекращении огня в общей сложности вернулись уже более 25 тыс. беженцев.

9 ноября Азербайджан и Армения при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Проекты
2020-й год
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