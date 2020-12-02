Министры обороны ОДКБ решили, где будут учиться "голубые каски"

План развертывания Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ будет скорректирован с учетом современных реалий. Об этом во вторник по итогам заседания Совета министров обороны организации сообщил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Подробности того, как дружественные страны намерены защищать границы и обеспечивать общую безопасность в условиях нынешней военно-политической обстановки в мире, он не раскрывал. Но дал понять, что прозвучавшие на заседании предложения по совместному противодействию новым вызовам и угрозам носят вполне конкретный характер. Более того, эти инициативы учтены при определении направлений развития военной составляющей государств ОДКБ. Свое отражение они получат и в программах оборонного сотрудничества дружественных стран на ближайшие пять лет.

"В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск (Коллективных сил) ОДКБ одобрен проект межгосударственного Соглашения, регламентирующего данные вопросы", - сообщил, в частности, Шойгу.

Министры приняли ряд важных кадровых решений. Это, например, касается подготовки личного состава миротворческих подразделений. Генералы договорились, что базовой учебно-методической организацией ОДКБ в этой сфере станет Общевойсковая академия Вооруженных сил России. Министры также согласовали механизм подключения "голубых касок" организации к операциям ООН по поддержанию мира и одобрили проект межгосударственного протокола о внесении соответствующих дополнений в соглашение о миротворческой деятельности стран Договора. "Уточнили состав и дислокацию миротворческих сил ОДКБ", - добавил Шойгу.

Кроме того, наша Военно-воздушная академия в Воронеже получит статус научного центра в области исследования проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ. "А Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации станет базовой организацией по подготовке профессионалов в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности", - отметил российский министр.

По мнению Шойгу, проведенные в этом году совместные мероприятия, в том числе учения и командно-штабные тренировки, способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами стран ОДКБ. А результаты оперативной и боевой подготовки Коллективных сил организации показали, что она готова к решению антикризисных задач, в том числе в условиях пандемии.

Юрий Гаврилов