Войти
Российская газета

Министры обороны ОДКБ решили, где будут учиться "голубые каски"

299
0
0

План развертывания Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ будет скорректирован с учетом современных реалий. Об этом во вторник по итогам заседания Совета министров обороны организации сообщил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Подробности того, как дружественные страны намерены защищать границы и обеспечивать общую безопасность в условиях нынешней военно-политической обстановки в мире, он не раскрывал. Но дал понять, что прозвучавшие на заседании предложения по совместному противодействию новым вызовам и угрозам носят вполне конкретный характер. Более того, эти инициативы учтены при определении направлений развития военной составляющей государств ОДКБ. Свое отражение они получат и в программах оборонного сотрудничества дружественных стран на ближайшие пять лет.

"В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск (Коллективных сил) ОДКБ одобрен проект межгосударственного Соглашения, регламентирующего данные вопросы", - сообщил, в частности, Шойгу.

Министры приняли ряд важных кадровых решений. Это, например, касается подготовки личного состава миротворческих подразделений. Генералы договорились, что базовой учебно-методической организацией ОДКБ в этой сфере станет Общевойсковая академия Вооруженных сил России. Министры также согласовали механизм подключения "голубых касок" организации к операциям ООН по поддержанию мира и одобрили проект межгосударственного протокола о внесении соответствующих дополнений в соглашение о миротворческой деятельности стран Договора. "Уточнили состав и дислокацию миротворческих сил ОДКБ", - добавил Шойгу.

Кроме того, наша Военно-воздушная академия в Воронеже получит статус научного центра в области исследования проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ. "А Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации станет базовой организацией по подготовке профессионалов в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности", - отметил российский министр.

По мнению Шойгу, проведенные в этом году совместные мероприятия, в том числе учения и командно-штабные тренировки, способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами стран ОДКБ. А результаты оперативной и боевой подготовки Коллективных сил организации показали, что она готова к решению антикризисных задач, в том числе в условиях пандемии.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
11.04.2018
Организация против хаоса
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
23.05.2016
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия