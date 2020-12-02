Старый советский бронированный тягач БТС-4 модернизировали на Украине

Советский бронированный тягач БТС-4 в этом году отметил 55-летие с момента своей разработки. Эта гусеничная машина, использовавшаяся во многих войнах и конфликтах, до сих пор продолжает служить в армиях ряда стран.

На Украине отметили этот юбилей, модернизировав на Львовском бронетанковом ремонтном заводе один из таких эвакуаторов. На него установили кран с гидравлическим приводом, что позволит поднимать до 12 тонн грузов.

Данное новшество позволяет в полевых условиях проводить ремонт танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и др.

На борту имеется электросварочное оборудование. БТС снабдили тяговой лебедкой с тросом длиной 200 метров - для эвакуации техники массой до 100 тонн.

Бульдозерное оборудование может служить для расчистки путей и оборудования позиций.

Новые дополнительные топливные баки увеличили запас хода. Мощность двигателя - 580 л. с. Максимальная скорость по шоссе - не менее 40 км/ч. Масса - 38 тонн. Экипаж - 3 человека.

Модернизация БТС-4 вполне объяснима: на хранении имеется большое количество такой техники, а на приобретение новой нет необходимых средств.

Известно, что ранее такие тягачи в спешно формировавшихся частях украинской армии становились платформами для скорострельных 23-мм зенитных пушек ЗУ-23-2. И вот, спустя несколько лет, их опять решили использовать по прямому назначению.

Алексей Брусилов