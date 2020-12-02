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ТАСС

Космонавт сообщил, что члены экипажа МКС практически не замечают утечку воздуха

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Вид на МКС
Вид на МКС.
Источник изображения: © NASA

Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что во время тренировок на Земле отрабатывались гораздо более серьезные внештатные ситуации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) практически не замечают утечку воздуха, рассказал находящийся сейчас на борту станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Для нас она [утечка] практически незаметна", - отметил Кудь-Сверчков на видео, размещенном во вторник на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам космонавта, во время тренировок на Земле отрабатывались гораздо более серьезные внештатные ситуации. "Поэтому уровень тревожности в связи с этой небольшой негерметичностью у меня нулевой", - подчеркнул он.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины, она составляет около 4,5 см.

В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос. Космонавты не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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