Sea Venom: вертолёты будут топить корабли

Британские и французские вертолёты смогут эффективно поражать даже сравнительно крупные корабли. Вчера, 30 ноября, портал janes.com сообщил о том, что компания MBDA объявила об успешном завершении испытаний новой противокорабельной ракеты Sea Venom воздушного базирования.

Второй и заключительный этап квалификационных испытаний проводился у побережья острова Леван в Средиземном море. Задачей ракеты было поразить цель в условиях «сильного противодействия и большого количества сторонних объектов».

Попадание ракеты Sea Venom в надводную мишень Источник изображения: janes.com

Sea Venom (французское обозначение — Anti-Navire Léger, ANL) — дозвуковая противокорабельная ракета, рассчитанная на пуск с вертолётов. Благодаря наличию боеголовки с инфракрасной системой наведения она может использоваться для уничтожения надводных и наземных целей различных типов. Разработчики указывают, что, несмотря на сравнительно малые габариты, ракета может эффективно поражать корабли прибрежной зоны.

Разработка ракеты была заказана в 2014 году и финансировалась военными ведомствами Великобритании и Франции в соотношении 50/50. На вооружении военно-морских сил Великобритании и Франции Sea Venom должны заменить сразу два типа противокорабельных ракет — британские Sea Skua и французские AS15TT.

Ракета Sea Venom имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 110 кг (боевая часть — 30 кг) и «высокую дозвуковую скорость» полёта. Заявленная максимальная дальность поражения целей составляет 20 км. В Великобритании новую ракету планируют использовать на вертолётах типа AW159 Wildcat, во Франции — на перспективных вертолётах, которые будут закуплены в рамках программы Helicoptère Interarmées Léger.