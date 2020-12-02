Соглашение выполнено: Азербайджан получил последний район Карабаха

Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Основные положения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху полностью реализованы с переходом Лачинского района под контроль Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В регионе развернут миротворческий контингент из России и соблюдается режим прекращения огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Баку.

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие", - заявил Алиев в обращении к нации. Его трансляцию 1 декабря вел государственный телеканал «АзТВ».

Президент обратил внимание, что Азербайджан вернул Лачинский район без единого выстрела.

Лачин - это третий и последний район, перешедший под контроль Баку в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 ноября. Он находился под контролем непризнанной республики Нагорный Карабах с 17 мая 1992 года. При этом сохраняется так называемый Лачинский коридор шириной в 5 км, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Вместе с тем он не затрагивает город Шуши. Этот коридор подконтролен российскому миротворческому контингенту.

Ранее, 25 ноября, азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе, сообщала пресс-служба министерства обороны страны. Как отметили в ведомстве, для продвижения войск в этом направлении проводились инженерные работы. Впоследствии началось разминирование и подготовка труднопроходимых горных дорог. За день до этого армянские военные завершили вывод подразделений из этого района.

Еще пятью днями ранее, 20 ноября, подразделения армии Азербайджана вошли в Агдамский район.

По словам Алиева, в Азербайджане намерены создать ряд водохранилищ, чтобы развивать сельское хозяйство в районах, перешедших под его контроль после подписания договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Соответствующие указания уже даны, предусмотрено строительство водохранилищ. Это само по себе является одним из факторов, который окажет очень большое влияние на развитие сельского хозяйства, обеспечение экологического баланса", - подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что наличие дополнительных водных ресурсов "имеет большое значение" для восстановления территорий.

Как заверил азербайджанский президент, Баку продемонстрирует жесткую позицию, если кто-то попытается вмешаться в договоренности, закрепленные в трехстороннем договоре по Нагорному Карабаху. Алиев констатировал, что подобные попытки предпринимаются и преследуют цель нарушить достигнутое соглашение. "Потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время, некоторых раздражает выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться", - подчеркнул глава Азербайджана.

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому договору, азербайджанские и армянские военные остаются на занятых позициях, ряд районов переходит к Баку, а в регион вводятся российские миротворцы, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня на протяжении как минимум пяти лет.

После перехода Лачинского района под контроль Азербайджана ключевые пункты трехстороннего соглашения Россия-Армения-Азербайджан по Карабаху были выполнены.

В регионе к данному моменту уже развернут миротворческий контингент РФ, режим прекращения огня полностью соблюдается. На переданных под контроль Баку территориях проводится разминирование, внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в свои дома.

Кристина Сизова