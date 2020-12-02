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ЦАМТО

Авианосец "Викрант" ВМС Индии прошел швартовные испытания

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Строительство индийского авианосца "Викрант"
Строительство индийского авианосца "Викрант".
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Drajay1976

ЦАМТО, 1 декабря. Первый разработанный и построенный индийским ОПК авианосец "Викрант" (IAC-1 – Indigenous Aircraft Carrier) 30 ноября 2020 года успешно завершил швартовные испытания, предусматривающие проверку установленных на борту систем и оборудования.

Как сообщает Press Trust of India со ссылкой на Министерство обороны Индии, в ходе испытаний были проверены силовая установка (монтаж главной энергетической установки и оборудования для выработки электроэнергии были завершены в феврале), главный редуктор, трансмиссия, рулевые механизмы и другое оборудование. К морским испытаниям авианосец приступит в первой половине 2021 года.

Строительство корабля идет со значительным отставанием от первоначально согласованного графика и с огромным превышением стоимости. Церемония закладки киля первого национального авианосца состоялась на предприятии Cochin Shipyard Limited в Кочи 28 февраля 2009 года, спуск на воду прошел в августе 2013 года. После завершения постройки "Викрант" Индия станет шестой страной в мире (после США, России, Великобритании, Китая и Франции), которая способна самостоятельно осуществлять постройку боевого корабля класса "авианосец". Как планируется, на борту "Викрант" будет базироваться авиагруппа в составе до 36 ед. самолетов и вертолетов, включая истребители МиГ-29К, вертолеты Ка-28, Ка-31 и "Дхрув".

Полное водоизмещение авианосца составит около 40000 т, наибольшая длина – 262 м, ширина – 60 м, осадка – 8,4 м. Он будет оснащен газотурбинной силовой установкой, включающей 4 турбины LM 2500 компании General Electric общей мощностью 80 МВт, что позволит развивать максимальную скорость более 28 узлов. Дальность плавания составит около 8 тыс. морских миль на скорости 18 узлов.

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Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
Dhruv
LM2500
Ка-28
Ка-31
МиГ-29К
Компании
General Electric
Проекты
2020-й год
Авианосец
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