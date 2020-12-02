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ЦАМТО

Исполнился год со дня заступления на боевое дежурство РЛС ЗГО "Контейнер"

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Командный пункт РЛС 29Б2 "Контейнер" в городе Ковылкино в Мордовии
Командный пункт РЛС 29Б2 "Контейнер" в городе Ковылкино в Мордовии.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

ЦАМТО, 1 декабря. Сегодня, 1 декабря 2020 года, исполнился ровно год с момента заступления на боевое дежурство в Республике Мордовия созданной ОАО "НПК "НИИДАР" (входит в АО "РТИ") новейшей загоризонтной РЛС "Контейнер".

РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС ЗГО "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО.

"Стоящая на боевом дежурстве РЛС ЗГО "Контейнер" – это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей европейской части нашей страны", – отметил генеральный директор "НПК "НИИДАР" Кирилл Макаров – "Имеются планы и определенные наработки по дальнейшему размещению аналогичных станций на территории Российской Федерации".

Загоризонтные РЛС – вид локаторов, предназначенных для сверхдальней разведки воздушного пространства. Они вскрывают намерения противника задолго до того, как его средства воздушного нападения сформируются и предпримут атаку или провокацию с пересечением границы. Аналогично существующему полю СПРН, в нашей стране планируется создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "РТИ".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
НИИДАР
РТИ ОАО
Проекты
2020-й год
NATO
СПРН
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