Исполнился год со дня заступления на боевое дежурство РЛС ЗГО "Контейнер"

ЦАМТО, 1 декабря. Сегодня, 1 декабря 2020 года, исполнился ровно год с момента заступления на боевое дежурство в Республике Мордовия созданной ОАО "НПК "НИИДАР" (входит в АО "РТИ") новейшей загоризонтной РЛС "Контейнер".

РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС ЗГО "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО.

"Стоящая на боевом дежурстве РЛС ЗГО "Контейнер" – это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей европейской части нашей страны", – отметил генеральный директор "НПК "НИИДАР" Кирилл Макаров – "Имеются планы и определенные наработки по дальнейшему размещению аналогичных станций на территории Российской Федерации".

Загоризонтные РЛС – вид локаторов, предназначенных для сверхдальней разведки воздушного пространства. Они вскрывают намерения противника задолго до того, как его средства воздушного нападения сформируются и предпримут атаку или провокацию с пересечением границы. Аналогично существующему полю СПРН, в нашей стране планируется создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "РТИ".