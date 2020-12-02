На Курилах развернута система ПВО дальнего действия

На Курильских островах заступила на боевое дежурство зенитная ракетная система С-300В4, сообщили в Минобороны России.

Готовность расчетов и техники проверил командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил действия зенитчиков на тренировке по отработке сигнала о нарушении воздушной границы РФ.

С-300В4 - новейший комплекс в обширном семействе С-300. Это высокомобильная зенитная система с дальностью поражения до 400 километров. Она использует несколько типов гиперзвуковых ракет - по данным из открытых источников, скорость 9М82МВ, предназначенной для заатмосферного перехвата баллистических ракет, составляет 9 Махов.

Антон Валагин