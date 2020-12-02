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Российская газета

На Курилах развернута система ПВО дальнего действия

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На Курильских островах заступила на боевое дежурство зенитная ракетная система С-300В4, сообщили в Минобороны России.

Готовность расчетов и техники проверил командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил действия зенитчиков на тренировке по отработке сигнала о нарушении воздушной границы РФ.

С-300В4 - новейший комплекс в обширном семействе С-300. Это высокомобильная зенитная система с дальностью поражения до 400 километров. Она использует несколько типов гиперзвуковых ракет - по данным из открытых источников, скорость 9М82МВ, предназначенной для заатмосферного перехвата баллистических ракет, составляет 9 Махов.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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