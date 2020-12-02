Миротворцы ООН раскритиковали китайские бронетранспортеры VN-1

Бронетранспортеры VN-1, закупленные Габоном в прошлом году в Китае, продемонстрировали в ходе эксплуатации невысокую техническую надежность.

Стало известно, что эти образцы техники, проходящие службу в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике, постоянно испытывают проблемы с двигателями. В результате им предстоит дорогостоящий и трудоемкий процесс замены силовых агрегатов, требующий их доставки непосредственно из КНР.

Всего было закуплено пять таких четырехосных БТР, которые впервые продемонстрировали во время парада в честь Дня независимости Габона в августе 2019 года, а затем отправили в ЦАР.

VN-1 являются экспортной модификацией ZBL-08, одной из основных бронемашин китайских сухопутных войск в настоящее время. На них установлены дизельные двигатели, производящиеся по иностранной лицензии. Мощность - 440 л.с.

Боевая масса - 21000 кг. В качестве вооружения используется 30-мм автоматическая пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Есть также комплекс противотанкового управляемого ракетного вооружения HJ-73, по сути, являющийся развитием советского ПТРК "Малютка". Бронирование противопульное.

Максимальная скорость по шоссе -100 км/ч, на плаву - 8 км/ч. Запас хода - 800 км. Вместимость -10 военнослужащих.

Кроме армий КНР и Габона состоят на вооружении морской пехоты Венесуэлы и Королевской армии Таиланда.

Также в Нигерию были поставлены колесные самоходки ST-1, вооруженные 105-мм пушками, выполненными на шасси ZBL-08.

Алексей Моисеев