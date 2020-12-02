Не включить ли нам в антиамериканские санкции Ми-24

Министерство обороны США заинтересовано в приобретении российских вертолётов Ми-24 или Ми-17, а также самолёта Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями. Об этом говорится в уведомлении к потенциальному контракту.

С его текстом ознакомился RT. Они нужны для обучения инструкторов Корпуса морской пехоты США, пишет RT со ссылкой на уведомление к потенциальному контракту.

В летной фазе курсов по тактике и вооружениям в качестве реалистичного условного противника будут участвовать два летательных аппарата, предоставленных подрядчиком. Они будут использоваться во время выполнения летных упражнений в соответствии с распоряжениями командующего MWATS-1, говорится в документе.

Под аббревиатурой скрывается центр повышения квалификации летчиков КМП в Юме, Аризона.

Планировалось, что изделия должны будут использоваться в рамках тренировочного процесса, включая развитие «навыков обращения с оружием противника».