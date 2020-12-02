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Не включить ли нам в антиамериканские санкции Ми-24

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США заинтересовано в приобретении российских вертолётов Ми-24 или Ми-17, а также самолёта Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями. Об этом говорится в уведомлении к потенциальному контракту.

С его текстом ознакомился RT. Они нужны для обучения инструкторов Корпуса морской пехоты США, пишет RT со ссылкой на уведомление к потенциальному контракту.

В летной фазе курсов по тактике и вооружениям в качестве реалистичного условного противника будут участвовать два летательных аппарата, предоставленных подрядчиком. Они будут использоваться во время выполнения летных упражнений в соответствии с распоряжениями командующего MWATS-1, говорится в документе.

Под аббревиатурой скрывается центр повышения квалификации летчиков КМП в Юме, Аризона. 

Планировалось, что изделия должны будут использоваться в рамках тренировочного процесса, включая развитие «навыков обращения с оружием противника».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ан-2
Ми-17
Ми-24
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