Шойгу рассказал о модернизации плана оперативного развертывания сил ОДКБ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий", - сказал он по итогам заседания совета министров обороны ОДКБ.

Шойгу уточнил, что вместе с коллегами определили направления развития военной составляющей в ближайший период, когда председательствовать в ОДКБ будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период.

"В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы", - добавил российский министр.