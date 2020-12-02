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РИА Новости

"Диктует обстановка". Военный эксперт о размещении ЗРС С-300 на Курилах

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Заступление на боевое дежурство ЗРС С-300ПМ2 в 108-м зенитном ракетном полку
Заступление на боевое дежурство ЗРС С-300ПМ2 в 108-м зенитном ракетном полку.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

На островах Курильской гряды на боевое дежурство заступили расчеты зенитной ракетной системы С-300В4. В эфире радио Sputnik директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов прокомментировал размещение системы ПВО в регионе.

Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Отмечается, что готовность расчетов лично проверил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко, который высоко оценил слаженность работы расчетов "в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации на Курилах".

ЗРС С-300В4 – современная высокомобильная система ПВО. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов прокомментировал размещение ЗРС С-300В4 в регионе.

"Размещение комплекса на Курильской гряде – совершенно логичный шаг, потому что это диктуется международной обстановкой, которая и в этой части света тоже не самая спокойная. Напомню, недавно американский эсминец зашел в территориальные воды России, в залив Петра Великого. Причем, американцы сделали это намеренно. Но, конечно, развертывание ЗРС напрямую к этому не относится. У комплекса специализация довольно широкая. Он может действовать и по баллистическим целям – по ракетам, в том числе межконтинентальным, а также поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. То есть он может бороться и в глобальном смысле, и в локальном конфликте. У него очень серьезные возможности по перехвату любых целей, в том числе сверхзвуковых. Западные специалисты, кстати, высоко оценивают этот комплекс и относятся к нему с опасением. Этот комплекс востребован зарубежными покупателями, у них он очень популярен", – сказал Иван Коновалов.
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