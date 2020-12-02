"Диктует обстановка". Военный эксперт о размещении ЗРС С-300 на Курилах

На островах Курильской гряды на боевое дежурство заступили расчеты зенитной ракетной системы С-300В4. В эфире радио Sputnik директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов прокомментировал размещение системы ПВО в регионе.
Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Отмечается, что готовность расчетов лично проверил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко, который высоко оценил слаженность работы расчетов "в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации на Курилах".
ЗРС С-300В4 – современная высокомобильная система ПВО. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов прокомментировал размещение ЗРС С-300В4 в регионе.