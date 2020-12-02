Убийство через спутник: как погиб иранский ученый

Al-Alam: иранского ученого убили управляемым через спутник оружием

В момент убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде на месте происшествия находился только он и его телохранители, а преступление было совершено из управляемого автоматического стрелкового оружия - такие данные приводят СМИ. Иранские власти подозревают, что за преступлением стоит Израиль.

Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили при помощи автоматического стрелкового оружия, управляемого через спутник, сообщил телеканал Al Alam со ссылкой на источник.

Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани 30 ноября заявил, что Фахризаде убили при помощи электронного оборудования.

При этом убийцы, по имеющейся информации, не присутствовали на месте преступления.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде был смертельно ранен в ходе покушения в провинции Тегеран 27 ноября. Он скончался в больнице. Как подтвердило минобороны Ирана, ученый руководил организацией исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф также уточнил, что погибший был замглавы военного ведомства страны. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, в свою очередь, отметил, что Фахризаде в основном занимался вопросами обороны против ядерного удара по стране.

Агентство Fars сообщало, что ученого расстреляли с расстояния 150 м из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. Помимо Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.

Как утверждают иранские власти, им удалось выявить, кто спланировал покушение. Представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи подчеркнул, что к убийству физика-ядерщика в Иране могут быть причастны несколько зарубежных спецслужб.

"Прослеживается причастность сионистского режима к операции по устранению Фахризаде, однако с учетом сложности операции существует вероятность, что в ней также участвовали другие зарубежные спецслужбы", - цитирует депутата госагентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого. Он призвал международное сообщество перестать вести политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма». По его словам, к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде привел заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией. Как подчеркнул глава иранского МИД, на это указывают срочные поездки госсекретаря США Майкла Помпео на Ближний Восток, трехсторонняя встреча в Саудовской Аравии, а также заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Как полагает Зариф, «основатели и сторонники провалившейся политики максимального давления» на Тегеран пытаются использовать последние дни правления действующего главы США Дональда Трампа, чтобы «разрушить сложившуюся обстановку, способствующую отмене санкций».

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, предупредил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.

О том, что оружие, которым убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, было произведено в Израиле, также сообщал источник телеканал Press TV. «Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля», - указали в сообщении.

В канцелярии премьер-министра Израиля отметили, что не комментируют заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде, сообщает РИА «Новости».

Как утверждает экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, Израиль и до этого хотел ликвидировать ученого.

По его словам, покушение готовили еще несколько лет назад, оно находилось на завершающей стадии. «Люди уже вышли на боевые позиции, и оставалось только последнее слово от [премьер-министр Израиля в 2006-2009 годах Эхуда] Ольмерта, чтобы он разрешил... Все, последние минуты, я говорю «да» - через несколько минут его бы не было», - рассказал он РИА «Новости».

Как отметил Кедми, операция была остановлена в последний момент, потому что выяснилось, что расположение охраны Фахризаде было изменено. Как предположил Кедми, это «могло быть также результатом того, что они ждут этого покушения».

Кристина Сизова