В России предложили изменить порядок приобретения оружия

Лишать права на приобретение и владение охотничьими и спортивными ружьями, карабинами, травматическими и газовыми пистолетами предложено пожизненно за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.

С письмом с такой инициативой обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По информации RT, Антон Орлов просит министра оценить целесообразность внесения изменений в закон "Об оружии" в части установления пожизненного запрета на приобретение и владение оружием для граждан, дважды в течение года совершивших административное правонарушение по статье 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП РФ, или совершивших преступление по статье 212 "Массовые беспорядки" УК РФ.

Сейчас человек, дважды привлеченный в течение года к административной ответственности за нарушение общественного порядка, лишается права на приобретение оружия. Разумеется, получить наказание можно и за правонарушения, совершенные в ходе массовых беспорядков.

Но после истечения срока административного наказания или после погашения судимости по уголовному делу гражданин вновь получает возможность претендовать на лицензию на приобретение оружия. Теперь же из этой категории "лишенцев" предложено особо выделить участников незаконных акций.

Подобные предложения, только по другому поводу, уже поступали не только в МВД, но и обсуждались в Госдуме. Так, предлагалось пожизненно лишать права на владение оружием за ношение этого оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ.

Однако до сих пор ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Кроме того, депутатами предполагалось и возможность приостановления действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал и другие административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, но тоже в состоянии опьянения. Более того, предполагалось усовершенствовать механизм своевременного выявления людей, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья.

Но пока неясен сам механизм выявления таких владельцев гражданского оружия. Однако две поправки в закон "Об оружии" были приняты десять лет назад. Напомним, это запрет выдачи лицензии на приобретение оружия тем людям, которые так или иначе оказались замешаны в криминальные истории с наркотиками. То есть не позволили вооружаться мелким наркоторговцам-любителям - кто повторно в течение года совершил административное нарушение, связанное с оборотом нарко- и психотропных средств или их аналогов. Отказали в лицензии и самим наркоманам, если кто-то был замечен в потреблении наркотиков и психотропных средств без назначения врача.

Другая поправка обязала людей в конкретный срок регистрировать гражданское и охотничье оружие при переезде в двухнедельный срок по прибытии к новому месту жительства.

Михаил Фалалеев