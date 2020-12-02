Бразилия передаст ВС Парагвая устаревшие самоходные гаубицы M-108

ЦАМТО, 1 декабря. Командование Вооруженных сил Бразилии намерено безвозмездно передать Сухопутным войскам Парагвая несколько состоящих на вооружении самоходных гаубиц M-108.

По информации Infodefensa.com, делегация командования артиллерии Сухопутных войск Парагвая посетила объекты 5-й самоходной артиллерийской группы СВ Бразилии, расположенные в городе Куритиба (штат Парана) для оценки состояния планируемых к передаче 6 самоходных гаубиц M-108. Принятие гаубиц позволит СВ Парагвая впервые в своей истории получить бронированные самоходные артиллерийские установки.

По данным открытых источников, в Бразилии на хранении имеется 50 СГ M-108, которые были переданы из состава ВС США в начале 1970-х гг. (72 ед.) и сняты с вооружения в 2017-2018 гг.

В феврале 2020 года СВ Уругвая также вели переговоры с Бразилией о возможности безвозмездной передачи не менее восьми единиц M-108.

105-мм гаубица М-108 была принята на вооружение в начале 1960-х гг. Скорострельность установки – около 4 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы – 11,5 км, расчет – 5 человек. Оснащенная 8-цилиндровым двигателем Detroit Diesel 8V-71T мощностью 425 л.с. установка может развивать максимальную скорость 56 км/ч, запас хода – 360 км. В M-108 использовано много общих компонентов с M-113, что упрощает обслуживание.

Хотя с военной точки зрения системы M-108 (выпускались в 1962-1963 гг.) полностью устарели и имеют ограниченные боевые возможности, тот факт, что основным вооружением артиллерии ВС Парагвая являются старые 105-мм гаубицы М-101, вынуждает с "благодарностью" принять подарок со стороны Бразилии.

Бразилия исторически является источником поставок Парагваю устаревшей военной техники, включая самолеты, бронетехнику и другие системы. В настоящее время изучается возможность передачи вертолетов Белл-412 и варианты восстановления авиатехники, состоящей на вооружении ВВС Парагвая.