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Российская газета

УАЗ с "Копьем" замечен в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

В Сети опубликованы фотографии созданных "в полевых условиях" иракских мобильных противотанковых установок - советских гранатометов СПГ-9 "Копье", установленных на пикапы УАЗ-3151.

Техника находится в распоряжении федеральной полиции Ирака.

На изображениях видно, что российские машины были доработаны местными умельцами. В передней части установлен так называемый кенгурятник, сваренный из металлического профиля, лобовое стекло закрыто подобием противокумулятивного экрана.

СПГ-9 "Копье", который в советской армии прозвали "сапог", относится ко второму поколению станковых противотанковых гранатометов. Он был принят на вооружение в 1963 году и получил широкое распространение не только в отечественных вооруженных силах, но и во многих странах мира.

Одними из основных достоинств СПГ-9 являются небольшая масса (47,5 килограмма) и безоткатная схема конструкции. Кроме того, в гранатомете использован нестандартный калибр 73 мм, что, по одной из версий, позволяет осуществлять длительную для такого вида оружия стрельбу без чистки.

"Копье" поражает бронированные цели на дальности до 1300 метров, живую силу - на расстоянии в 4500 метров. В боевой расчет гранатомета входит четыре человека. Позже на основе модифицированной версии СПГ-9М было создано гладкоствольное орудие 2А28 "Гром", которое устанавливалось на БМП-1.

Что касается Ирака, то большое число СПГ-9 используется в стране еще со времен Саддама Хуссейна. Противотанковый гранатомет советского образца, по отзывам иракских военных, хорошо зарекомендовал себя в боях с террористическими группировками.

УАЗы также уже давно эксплуатируются армией Ирака.. Машину ценят за неприхотливость и недорогую стоимость эксплуатации, что имеет большое значение для ближневосточного государства. К слову, помимо СПГ-9 иракские военные устанавливают на УАЗы крупнокалиберные ДШК и 82-мм минометы.

Гранатометы "Копье" в Ираке устанавливались не только на автомобили, но и на легкую бронетехнику, в частности, БТР-50 и тягачи МТ-ЛБ.

Советские конструкторы также экспериментировали с подобными боевыми конструкциями. "Копье" устанавливалось на УАЗ-469, подобные установки находились в составе группы советских войск в Германии, но большого распространения не получили.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Германия
Ирак
Россия
Продукция
2A28
БМП-1
БТР-50
МТ-ЛБ
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