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ЦАМТО

Larsen and Toubro поставила Береговой охране Индии последний заказанный катер-перехватчик

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Larsen and Toubro
Индийская судостроительная компания Larsen and Toubro.
Источник изображения: economictimes.indiatimes.com

ЦАМТО, 1 декабря. По информации индийских СМИ, 29 ноября на предприятии индийской компании Larsen and Toubro в Сурате (шт.Гуджарат) состоялась передача Береговой охране Индии 54-го и последнего скоростного катера-перехватчика C-454.

Катер был спущен на воду 19 августа 2020 года.

Как сообщает Business Standard, на фоне постоянных отставаний от графика проектов, реализуемых четырьмя государственными судостроительными предприятиями (Mazagon Dock, Garden Reach Shipbuilders & Engineers, Goa Shipyard и Hindustan Shipyard), Larsen & Toubro справилась с заказом раньше срока и в рамках бюджета, что, возможно, будет учтено командованиями ВМС и Береговой охраны при будущих заказах.

В настоящее время L&T активно борется за ряд заказов, самым крупным из которых является контракт на строительство шести ракетных кораблей нового поколения (NGMV) на сумму около 136 млрд. рупий. На выпущенный командованием ВМС запрос о предложениях свои заявки в феврале подали несколько индийских компаний. Ранее L&T и ряд других судостроительных предприятий также подали заявки на строительство трех учебных судов, общая стоимость которых оценивается в 27 млрд. рупий. В июне несколько верфей, включая L&T, подали предложения на постройку для ВМС Индии двух многоцелевых кораблей (MPV) стоимостью около 7 млрд. рупий. Несмотря на большое число тендеров, компании частного сектора часто жалуются, что крупные заказы на строительство корветов, фрегатов, эсминцев и авианосцев "по умолчанию" передаются государственным верфям без проведения конкурса.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии в марте 2010 года заключило с Larsen & Toubro контракт на поставку 36 скоростных катеров-перехватчиков. Стоимость данного соглашения составила 9,7 млрд. рупий (176,7 млн. долл.). Первый катер был передан Береговой охране 20 декабря 2012 года.

В январе 2013 года Министерство обороны реализовало опцион к контракту, заказав L&T 18 дополнительных катеров-перехватчиков общей стоимостью 4,47 млрд. рупий (83 млн. долл.).

Проект катера-перехватчика разработан L&T Marine & Ship Design Division, являющейся подразделением Larsen & Toubro Limited. Длина катера – 27,8 м, водоизмещение – около 106 т. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для снижения веса. Перехватчик оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C, двумя водометными движителями MJP 650 компании MJP Waterjets, обеспечивающими максимальную скорость хода более 45 узлов. Дальность плавания – 500 морских миль на скорости 25 узлов. Экипаж – 12-15 человек.

Катер оснащен инфракрасной системой наблюдения, современным навигационным оборудованием и может применяться как на мелководье, так и в глубоководных акваториях. В качестве вооружения используются пулеметы различных калибров.

Катера предназначены для патрулирования и проведения поисково-спасательных операций в исключительной экономической зоне Индии, борьбы с контрабандой и браконьерством, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

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Страны
Индия
Компании
Caterpillar
Mazagon Dock
Проекты
2020-й год
Авианосец
Военные учения
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