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Российская газета

Новое мотострелковое соединение сформируют на Балтфлоте в 2021 году

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Источник изображения: Валерий Сомкин/РГ

В следующем году на Балтийском флоте будет продолжено формирование еще одного мотострелкового соединения с местом дислокации в Калининградской области.

Об этом, как сообщает пресс-служба ведомства, заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в Балтийской военно-морской базе, где прошло торжественное собрание по случаю начала учебного года. На флоте он начинается 1 декабря, как и в целом в Вооруженных силах РФ.

Мотострелковая дивизия в самом западном регионе уже создается. Эксклав окружен государствами - членами НАТО, которые наращивают военный потенциал у западных границ России, и укреплению его обороноспособности придается особое значение.

Кроме того, как сообщил адмирал Носатов, на Балтийский флот поступит еще один малый ракетный катер проекта 22800 "Каракурт". Это будет четвертый по счету МРК в составе флота. На его вооружении состоят восемь крылатых ракет и зенитная система "Панцирь-М".

В новом учебном году Балтийский флот планирует участие в стратегических командно-штабных учениях "Запад-2021", а также не менее 11 дальних походов кораблей. Это не считая участия в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах.

Сейчас в дальних океанских походах в Атлантическом океане и в Северном море находятся три корабля Балтийского флота - два корвета и вспомогательное судно. В этом году моряки-балтийцы совершили свыше 17 неофициальных визитов и деловых заходов в порты Греции, Португалии, Сирии и других иностранных государств.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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