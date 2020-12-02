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Турция перегруппировывает свои силы в Идлибе и атакует сирийских курдов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооружённые силы Турции направили большой конвой с подкреплением в северо-западный регион Сирии, что совпало с их недавним выводом подразделений из районов, окружённых правительственными войсками арабской республики, передаёт агентство Al-Masdar News.

Военная колонна вошла в провинцию Идлиб через контрольно-пропускной пункт «Кафр-Лусен», соединяющий Сирию с турецкой провинцией Хатай. Сообщается, что турецкий конвой доставил «большое количество личного состава и снаряжения», которые были направлены в южную сельскую местность Идлиба.

До прибытия этого подкрепления было замечено, что турецкие военные покидают нескольких наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, включая их ключевые опорные точки в районе «Рашидин 5» (юго-запад Алеппо) и под Саракибом (восточный Идлиб).

Тем временем в северной части арабской республики турецкие войска и союзные им боевики «Сирийской национальной армии» продолжают неспровоцированные атаки против курдских «Отрядов народной самообороны» в районе города Айн-Исса (провинция Ракка), отмечает Al-Masdar News.

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Страны
Сирия
Турция
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