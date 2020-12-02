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Спецслужбы Украины ведут на Донбассе строгий учет «оккупантов»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В военной разведке Украины решили подсчитать количество «российских оккупационных войск на Донбассе». По данным ведомства, их штатная численность составляет на сегодня 35,5 тыс. человек.

Как говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины, из этого числа только 3 тыс. человек являются кадровыми российскими военными.

При этом украинские разведчики отмечают, что укомплектованность «оккупационных военных объединений» на востоке Украины составляет до 80%, больше всего укомплектованы тыловые части и подразделения обеспечения. При этом в Киеве заявляют о том, что «оккупанты» испытывают проблемы с мобилизационными ресурсами, а также отток военнослужащих из частей 1-го и 2-го армейских корпусов.

«Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых «республик» выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет», - сообщили в украинской разведке.

Отметим, что данные выкладки все же больше похожи на пропаганду, чем на беспристрастные выкладки профессионалов-разведчиков. Получается, что украинским военным и воевать на Донбассе не надо, достаточно подождать, когда армия «сепаратистов-оккупантов» сама испарится.

Это противоречит тому заявлению, которое накануне сделал главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак. Как сообщало EADaily, он заявил, что «не видит» «чисто военного решения» в вопросе «возвращения Донбасса» именно потому, что не верит в военную победу без «серьезных потерь», а также опасается «вмешательства России».

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Страны
Россия
Украина
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