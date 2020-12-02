Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заступившая год назад на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила способность обнаруживать за тысячи километров от границы РФ истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"), сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "РТИ".

Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года. По данным Минобороны, она способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от госграницы России.

"РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО", - заявили в пресс-службе.

Загоризонтные РЛС "Контейнер" создаются НПК "НИИДАР" (входит в АО "РТИ") и предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. Станции работают на принципе отражения радиоволн от ионосферы Земли.

Как отметил гендиректор НИИДАР Кирилл Макаров, слова которого приводят в РТИ, станция в Мордовии - "это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей европейской части нашей страны". Макаров также напомнил, что "Контейнеры" планируется размещать в других регионах РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с помощью загоризонтных станций "Контейнер" в России планируется создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично непрерывному полю системы предупреждения о ракетном нападении, которая нацелена на обнаружение баллистических целей.