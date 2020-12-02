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Türkiye (Турция): Столтенберг объявит предложения по реформам

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Созданная генсеком НАТО группа экспертов подготовила рекомендации по реформам, касающимся новых угроз со стороны Китая, будущего отношений с РФ, права вето стран-членов, участия в заседаниях альянса членов ЕС, не входящих в НАТО. Процесс реформирования альянса будет обсуждаться в эти дни на заседании глав МИД стран-членов.

На заседании глав МИД стран - членов НАТО 1-2 декабря в режиме видеоконференции будет обсуждаться процесс реформирования альянса, пишет Türkiye. Созданная генсеком НАТО группа экспертов подготовила рекомендации по реформам, касающиеся новых угроз со стороны Китая, будущего отношений с РФ, права вето стран-членов, участия в заседаниях альянса членов ЕС, не входящих в НАТО. Также будет рассматриваться ситуация в Евро-Атлантическом регионе, события на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Балканах, в расширенном Черноморском регионе.

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Китай
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Турция
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