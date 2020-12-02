Северный флот примет участие в стратегическом учении "Запад-2021"

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Северный флот России будет участвовать в стратегическом командно-штабном учении "Запад-2021", сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Североморцы примут участие в стратегическом командно-штабном учении", - сказал Моисеев в Североморске на церемонии начала зимнего периода обучения в войсках.

"Командующий Северным флотом отметил, что скоро в дальний поход отправится новый фрегат "Адмирал Касатонов" во главе отряда боевых кораблей и судов обеспечения, - сообщили в пресс-службе флота.

30 ноября начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев сообщил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки спланированы мероприятия по проведению совместного стратегического учения "Запад-2021".

29 октября Минобороны Белоруссии сообщило, что совместное стратегическое учение "Запад-2021" состоится в следующем году на белорусской территории.