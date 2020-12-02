В Западном военном округе открыли новый полигон

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - В Воронежской области открыли новый полигон "Криница" 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.

"Свыше 500 военнослужащих мотострелковых, танковых подразделений впервые приступили к обучению на новом военном полигоне общей площадью свыше 69 кв. км", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает ЗВО, полигон открыт к 1 декабря к началу нового периода обучения в войсках.

"Новое оборудование, современная инфраструктура модульного полевого лагеря, парка боевых машин, а также учебные места позволят вам овладеть военной наукой в совершенстве", - сказал на церемонии открытия полигона замкомандующего ЗВО Игорь Серицкий.

По данным пресс-службы округа, материальная база полигона включила в себя свыше 100 учебных объектов полигонного оборудования, мест проведения занятий и направлений для ведения боевых стрельб танков, боевых машин пехоты, а также артиллерийского вооружения.