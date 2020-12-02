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WarSpot

Всё-таки сгорел: американцы списывают «авианосец» Bonhomme Richard

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Источник изображения: warspot.ru

Пятидневный пожар уничтожил американский вертолётоносец USS Bonhomme Richard. Вчера, 30 ноября, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что было принято решение о списании десантного корабля.

Пожар на Bonhomme Richard возник 12 июля, а погасить его удалось лишь 17 июля. За это время огонь охватил значительную часть корабля, существенно повредив амфибийную и лётную палубы, а также разрушив надстройку. Всего огнём и последствиями его тушения было повреждено 60% корабля.

Тушение пожара на USS Bonhomme Richard

Источник изображения: usni.org

На момент пожара USS Bonhomme Richard проходил модернизацию в лёгкий авианосец под истребители F-35B. Этот процесс был завершён примерно на две трети. Ситуацию осложняло то, что на корабле находилось около миллиона галлонов (3700 т) топлива. Планировалось, что после модернизации корабль прослужит минимум до 2035 года.

Вчера стало известно, что командование ВМФ США завершило просчёт всех возможных вариантов восстановления корабля и приняло решение о его списании. Восстановление и завершение модернизации обошлись бы военному бюджету в сумму $2,5-3,2 млрд. Восстановление без модернизации стоило бы 1 млрд долларов. В обоих случаях процесс занял бы 5-7 лет.

Учитывая, что стоимость нового однотипного корабля составляет $4,1 млрд, восстановление имело смысл, но военное командование приняло решение не вносить сумятицу в производственный цикл и не занимать производственные мощности. Деактивация USS Bonhomme Richard с сохранением всех возможных элементов и частей, которые могут быть использованы при постройке новых или ремонте действующих однотипных кораблей, а также его разборка будут стоить «всего» $30 млн и потребуют до года времени.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35B
Проекты
Авианосец
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