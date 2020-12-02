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Газета.ru

Нарушение ДНЯО: Россия призвала США не размещать ядерное оружие у союзников

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Источник изображения: gazeta.ru

МИД России потребовал от НАТО прекратить практику ядерных обменов

Москва напомнила Вашингтону о положениях Договора о нераспространении ядерного оружия, которые, по мнению России, нарушаются американской стороной за счет размещения своего ядерного оружия на территориях союзников США. На сегодняшний день вопрос контроля над ядерным оружием стоит остро, учитывая, что до сих пор неизвестна дальнейшая судьба договора СНВ-3.

Россия рассчитывает, что США прекратят размещать свое ядерное оружие на территориях своих союзников из числа неядерных государств, поскольку это может привести к новым рискам и нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как отметил замглавы МИД в ходе выступления на сессии международного форума "Диалог Форт-Росс", который проходит онлайн,

российская сторона обеспокоена положениями нового документа по ядерной политике Соединенных Штатов, в том числе и в части размещения ядерных боеголовок с низким зарядом.

"Это понижает, что называется, порог [применения ядерного оружия]. И фактически мы видим возвращение концепции ограниченной ядерной войны. Мы считаем, что военная доктрина США сделала шаг на 50 лет назад, когда считалось, что, в принципе, применение ядерного оружия - это вариант в тактической войне", - констатировал Рябков.

По его словам, Москва со всей серьезностью относится к появлению подобных угроз и предпринимает усилия по предотвращению ситуаций, способных привести к ядерной войне. Как напомнил замглавы российского МИД, РФ исходит из того, что ядерное оружие может использоваться исключительно для устрашения, и единственная его цель - защитить территориальную целостность и суверенитет государства.

Позиция Москвы, по его словам, заключается в том, что ядерную войну нельзя выиграть и нельзя в нее втягиваться.

В этой связи Рябков назвал важным подтверждение как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах формулы о недопустимости ядерной войны по аналогии с заявлением, сделанным в 1985 году советским лидером Михаилом Горбачевым и его американским коллегой Рональдом Рейганом. "Мы считаем, что в это непростое время международное сообщество действительно требует таких политических посылов", - подчеркнул замминистра.

Он также сообщил о готовности российской стороны работать над модернизацией механизмов управления опасными ситуациями и предотвращения инцидентов, которые могут привести к использованию ядерного оружия. Рябков напомнил, что ранее Москва предлагала модернизировать некоторые из таких механизмов. Например, были выдвинуты идеи по обновлению соглашения 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в прибрежных водах.

Упомянутый замглавы МИД Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан в 1968 году при содействии Комитета по разоружению ООН. Он вступил в силу в 1970 году. Изначально предполагалось, что он будет действовать на протяжении 25 лет и при этом будет возможность последующего его продления. Но в 1995 году он стал бессрочным. Этот документ узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции, а также закрепил за этими странами статус ядерных держав.

Большая часть мировых ядерных запасов, согласно имеющимся данным, приходится на долю России и США. На сегодняшний день единственным договором, сдерживающим ядерные силы этих государств, остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но в следующем году срок его действия истекает. Он может быть продлен на пять лет с обоюдного согласия Москвы и Вашингтона, но пока этот вопрос находится в стадии активных обсуждений.

Россия и США заключили СНВ-3 в 2010 году. В соответствии с ним страны взяли на себя обязательства сократить свои ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, - до 700 единиц.

Ранее существовал и другой инструмент сдерживания ядерных сил России и США - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Но он прекратил свое существование 2 августа 2019 года. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из этого соглашения 2 февраля 2019 года, и за обозначенный период странам не удалось прийти к согласию по этому документу.

Российская сторона выступила с предложением ввести мораторий на размещение РСМД в Европе, но положительного ответа на эту инициативу не последовало.


Лидия Мисник

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