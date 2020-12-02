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ЦАМТО

Расчеты ЗРС С-300В4 ВВО заступили на боевое дежурство на Курильских островах

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Зенитная ракетная система С-300В4
Зенитная ракетная система С-300В4.
Источник изображения: © Минобороны России

ЦАМТО, 1 декабря. Расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды.

Накануне, готовность к заступлению на боевое дежурство проверил лично командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

ЗРС С-300В4 – современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

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