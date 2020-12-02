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Российская газета

Памятник танку Т-55 установили в Сербии

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В сербском мемориальном парке Слободиште города Крушевац установили на пьедестал боевой танк Т-55. Эта бронемашина участвовала в легендарной битве за высоту Кошаре во время косовской войны в 1999 году.

На представленном видео можно понаблюдать, как военные монтируют Т-55 на пьедестал.

Битва за высоту Кошаре проходила с 9 апреля по 10 июня 1999 года между Вооруженными силами союзной республики Югославии и Армией освобождения Косово. Это было одно из самых кровопролитных сражений косовской войны. Оно даже называется "Ад Кошаре".

В мемориальном парке Слободиште установлен памятник всем погибшим героям войны. Танк Т-55 смонтировали рядом с этим монументом.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Югославия
Продукция
Т-55
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