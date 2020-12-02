Французские десантники применяли противотанковые мопеды

Противотанковый мотороллер Vespa 150TAP, стоявший на вооружении французских десантников в 50-е годы прошлого века - не просто военный курьез. Как минимум однажды это оружие хорошо себя показало - во время партизанской войны в Алжире.

Если исходить из смертносности на фунт веса, ни одно оружие не может превзойти крошечный французский скутер, пишет Popular Mechanics. После Второй Мировой войны в Европе хватало американских безоткатных орудий М20. А в Италии началось производство маленьких и юрких мотороллеров Vespa. Объединив оба устройства, французская армия получила самоходную артустановку, способную десантироваться с самолета.

За основу взяли топовую версию скутера с 1,5-литровым двигателем мощностью 5,5 лошадиной силы. Машинке усилили раму, снабдили креплениями для снаряжения и выкрасили в защитный цвет. А главное - пропустили под сиденьем 75-миллиметровую пушку, отчего за мотороллером намертво закрепилось прозвище "орудие между ног".

Десантировались "Веспы" попарно - их устанавливали на поддонах, к которым снизу были привязаны тюки сена для мягкости приземления. В комплект САУ входил велосипед - они использовался для перевозки массивной треноги образца 1917 года и дополнительного боекомплекта.

Понятно, о прицельной стрельбе на ходу речи не шло. Но мобильность и приличная огневая мощь Vespa TAP (напомним, дело было 70 лет назад, когда ракеты и гранатометы только входили в обиход) оказались весьма полезны в алжирской пустыне, где французская армия воевала с повстанцами. Мотороллер отлично ездил по бездорожью, проходя по 200 километров на одном баке, а его орудие использовалось для подрыва укреплений и борьбы с легкой бронетехникой. К тому же стоили "Веспы" совсем недорого - менее 500 долларов за штуку.

К некоторым мотороллерам прилагался еще и изяшный двухколесный прицеп для дополнительных снарядов. Его можно было крепить и к велосипеду. Это устройство стало мечтой коллекционеров - его цена сейчас доходит до $10 тысяч.

Антон Валагин