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Российская газета

США захотели приобрести Ми-24 и Ан-2

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Источник изображения: Igor Dvurekov/Wikimedia.org

Пентагон планирует закупить советскую авиатехнику: ударный вертолет Ми-24 и самолет Ан-2. Они нужны для обучения инструкторов Корпуса морской пехоты США, пишет RT со ссылкой на уведомление к потенциальному контракту.

"В летной фазе курсов по тактике и вооружениям в качестве реалистичного условного противника будут участвовать два летательных аппарата,предоставленных подрядчиком. Они будут использоваться во время выполнения летных упражнений в соответствии с распоряжениями командующего MWATS-1", - говорится в документе.

Под аббревиатурой скрывается центр повышения квалификации летчиков КМП в Юме, Аризона. Ранее Пентагон заявил о намерении приобрести полноразмерные макеты советского вооружения и боевой техники. Речь о копиях стрелкового оружия и гранатометов. Они должны быть выполнены из прочного материала, чтобы выдержать многолетние тренировки.

Ми-24 - советский ударный вертолет. За сочетание защищенности и огневой мощи получил прозвище "Летающая БМП". Машина имеет множество модификаций и, помимо силовых структур России, стоит на вооружении 58 стран мира. После распада Варшавского блока США получили от трех до таких шести машин из Германии - они используются для тренировок зенитчиков.

Ан-2 - советский многоцелевой самолет. Был принят на вооружение в 1947 году, до сих пор выпускается в КНР. Стоит на вооружении армий 23 стран.


Антон Валагин

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Страны
Германия
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
Ан-2
Ми-24
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