Войти
РИА Новости

На российской военной базе "Кант" в Киргизии открыли военную комендатуру

230
0
0
Авиабаза "Кант" в Киргизии
Авиабаза "Кант" в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Пирогов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Военная комендатура сформирована в составе объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизии, сообщил журналистам начальник регионального управления военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) полковник юстиции Константин Смирнов.

"На протяжении двух лет военнослужащие военной полиции Центрального военного округа выполняли задачи на территории военной базы на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету. С началом зимнего периода обучения мы открыли в Киргизии военную комендатуру на постоянной основе. С 1 декабря личный состав комендатуры приступил к выполнению задач по предназначению", - приводятся в сообщении ЦВО слова Смирнова.

Он добавил, что это третья по счету военная комендатура, дислоцированная за рубежом. Еще два подразделения выполняют задачи в местах дислокации воинских частей, расположенных на территории Таджикистана и Казахстана.

На вооружении военной комендатуры армейские внедорожники УАЗ "Патриот", комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты "Оса", электрошоковые устройства "Гюрза" и специальные средства индивидуальной защиты "Авангард".

Основными задачами военнослужащих военной полиции являются обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также охрана российских военных объектов в Киргизии, уточняет ЦВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
ОСА
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Проекты
ОНД
Похожие новости
24.11.2020
Праздник миротворцев
16.09.2020
Олимпиада в погонах
11.03.2020
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
06.11.2018
На учениях ОДКБ на Урале отработали действия по приему беженцев
09.12.2013
Очень разные профессионалы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия