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ЦАМТО

В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатывается наземный комплекс разведки

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Военнослужащие инженерных войск ВС России
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

ЦАМТО, 1 декабря. В целях дальнейшего развития наземных робототехнических комплексов инженерной разведки и локального разминирования организована инициативная работа по доработке в интересах инженерных войск перспективного наземного робототехнического комплекса "Капитан".

Комплекс "Капитан" может вести аудиовизуальную разведку окружающей обстановки с помощью оптических средств разведки, работающих как в видимом, так и в ИК режимах, при этом оптический зум составляет до 40 крат.

Наземный робототехнический комплекс "Капитан" представляет собой модульную платформу, что позволяет размещать различное модульное рабочее и разведывательное оборудование, а использование специального стыковочного узла значительно снижает время установки сменных модулей.

Комплекс "Капитан" может проводить обследования помещений, подвалов, пещер, убежищ, днищ автомобилей и т.д. на дальностях управления до 1000 м на открытой местности и до 500 м в условиях городской застройки, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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