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ЦАМТО

ВС Франции получили первый A-330 MRTT "Феникс"

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Источник изображения: Фото: defense.gov.fr

ЦАМТО, 1 декабря. Командование воздушно-космических сил Франции сообщило о прибытии 26 ноября в аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль первого из трех заказанных самолетов A-330-200 "Феникс", окрашенного в цвета французских ВВС.

Как ожидается, в течение ближайшего времени будет поставлен второй A-330-200. Оба самолета будут эксплуатироваться с основной базы в Руасси. Они заменят два А-340 транспортной эскадрильи 3/60 "Эстерель", которые планируется снять с вооружения в конце декабря 2020 года.

После приемки испытательный центр ВВС (CEAM) проведет короткие, но интенсивные испытания, целью которых является проверка функционирования всех систем самолетов, их совместимости с наземным оборудованием и аспектов технического обслуживания для обеспечения эффективной эксплуатации в составе эскадрильи.

Как планируется, позднее три самолета будут преобразованы в конфигурацию MRTT (Multi Role Tanker Transport). A-330 MRTT должны заменить несколько устаревших самолетов, применяемых для дозаправки в воздухе и стратегических перевозок.

Как сообщал ЦАМТО, 25 августа 2020 года Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) заключила с компанией Airbus контракт на приобретении трех самолетов A-330 в рамках объявленного 9 июня правительственного плана поддержки авиационной промышленности.

Общая стоимость контракта составила 200 млн. евро. Первые два самолета должны быть поставлены в конце 2020 года, а третий – в 2022 году. Два самолета приобретены на вторичном рынке, но имеют высокий остаточный ресурс, а один A-330-200 будет новой постройки. Все три A-330 в конечном итоге будут модифицированы к версии многоцелевого транспорта-заправщика A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) "Феникс" и присоединятся к 12 самолетам этого типа, которые должны быть приняты на вооружение к 2023 году. Таким образом, парк A-330 MRTT увеличится до 15 самолетов в соответствии с конечной целью, установленной "Законом о военных программах на 2019-2025 гг.".

Выполнение текущего заказа позволит снять с вооружения два устаревших самолета А-340 и два А-310 и в конечном итоге упростит применение флота стратегических военно-транспортных самолетов, который будет полностью состоять из MRTT "Феникс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
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