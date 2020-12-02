"Это был кошмар": афганцы рассказали о зверствах австралийского спецназа

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Андрей Коц. "Самый позорный и бесчестный эпизод в истории нашей армии" — так генерал-майор Сил обороны Австралии Пол Бреретон оценил действия своего спецназа в Афганистане. Скандал, в котором замешаны бойцы элитного подразделения SASR (Special Air Service Regiment — "Полк специальной воздушной службы"), не утихает уже вторую неделю. Как установило военное следствие, с 2005 по 2016 год спецназовцы жестоко убили несколько десятков мирных афганцев — ради так называемого обряда крещения кровью. О "подвигах" австралийских десантников — в материале РИА Новости.

"Оружия не нашли"

Согласно выводам комиссии Бреретона, спецназовцы расстреливали именно безоружных афганцев — тех, кто не мог оказать сопротивление. Причем убивали, как правило, не сразу: перед этим всячески унижали и истязали.

Так, одной из жертв отряда SASR стал молодой житель провинции Урузган Мирза-хан. Его без суда и следствия убили за четыре дня до свадьбы, прямо на глазах у родных.

Шаеста-хан, брат убитого в провинции Урузган Мирзы-хана Источник изображения: © РИА Новости

"Австралийцы высадились на возвышенности неподалеку от нашего дома, — рассказывает корреспонденту агентства Sputnik Афганистан брат погибшего Шаеста-хан. — Выбили дверь и вломились к нам, устроили беспорядок. Мирзу сбили выстрелом с ног, затем натравили собаку. Она вцепилась брату в горло. Когда им надоела эта "забава", военные оттащили пса и несколько раз выстрелили Мирзе в голову и плечи. После они вынесли тело и накрыли накидкой. Вернувшись, обыскали наш дом, но ничего не нашли. Мы не знаем, почему они убили брата. Может, они думали, что мы из талибов, но у нас дома не было ни оружия, ни патронов. В чем наша вина? Они разгромили весь наш дом. Разве у них были какие-то разногласия с братом до этого случая? Нет! Мы их даже не знали, понятия не имели, что это за люди".

По словам матери убитого Марьям, она и Шаеста-хан едва не сошли с ума от пережитого. Третий сын и дочь тоже с тех пор не в себе.

Марьям, мать убитого в провинции Урузган Мирзы-хана Источник изображения: © РИА Новости

"Я была в доме вместе с маленькими внуками, — плачет Марьям. — Военные были высокие. Вооружены. Я просила их не трогать моего сына, но они его убили. На нем была жилетка, они стянули ее, забрали телефон и выстрелили ему в подбородок. Потом улетели. Я все время думаю о Мирзе-хане. Мой сын очень хотел жениться, ждал дня свадьбы. Все, что у меня осталось, — это память о нем и его невеста".

По словам местных, в тот же день австралийцы убили еще одного — Хаджи Сардара. Его расстреляли прямо на улице, когда уходили из кишлака. Люди, лично знавшие погибшего, утверждают, что у него не было ничего общего с "Талибаном" и "Аль-Каидой"*.

Десятки убитых

Бойцы SASR воюют в Афганистане с осени 2001-го — фактически с самого начала операции американской коалиции против "Аль-Каиды"* и талибов. Их основная задача — разведка и наблюдение. Австралийский спецназ совершает длительные рейды вглубь территории, контролируемой боевиками, передает в штаб координаты их позиций, берет "языков".

Солдаты и офицеры полка не раз демонстрировали в этих вылазках личное мужество, многие получили за командировку в Афганистан высокие государственные награды. Их боевые подвиги широко освещались австралийскими СМИ, однако другая, поражающая жестокостью и цинизмом сторона их деятельности долго оставалась скрытой от общественности.

Патруль австралийского спецназа в Афганистане Источник изображения: CC BY 2.0 / NATO International Security Assistance Force Public Affairs /

На днях обвинение в массовых убийствах военное следствие выдвинуло сразу 32 бойцам SASR, вернувшимся из Афганистана. Их подозревают в расстреле 39 гражданских лиц в период с 2009 по 2016 год. По мнению следователей, непосредственно убивали 25 спецназовцев. Остальные проходят по делу как пособники и свидетели, вовремя не сообщившие о преступлении. Им предстоит дать показания в течение двух недель.

Доклад генерала Бреретона, расследующего военные преступления с 2016-го, основан на свидетельствах более чем 400 человек. Их слова подтверждаются 20 тысячами документов и 25 тысячами фотографий, которые изучили специалисты. Правда, в версии документа, подготовленной для широкой общественности, о некоторых фактах умолчали "из соображений безопасности, конфиденциальности и законности".

Впрочем, и от того, что предали огласке, мягко говоря, не по себе. Так, в 2012-м во время патрулирования отряд SASR остановил двоих 14-летних подростков. Их заподозрили в связях с талибами и тщательно обыскали, однако ничего запрещенного не обнаружили. Командир, убедившись, что поблизости никого нет, приказал подчиненным расправиться с задержанными и избавиться от тел. Подросткам перерезали горло, трупы упаковали в мешки и выбросили в реку.

Кровавое "крещение"

Жестокость спецназовцев SASR Бреретон отчасти объясняет их желанием отомстить за погибших в боях товарищей. В 2011-2012-х австралийский контингент понес в Афганистане самые большие потери — 18 убитых. Однако у расправ над мирными жителями могли быть и другие мотивы.

Так, по утверждению генерала, у спецназовцев есть особая "воинская традиция", предписывающая бойцам, впервые прибывающим в зону боевых действий, пройти обряд "крещения" и "пустить первую кровь". Причем ждать боя для этого необязательно.

Австралийский спецназ во время учений Источник изображения: © AFP 2020 / Darren Hilder

Патрули попросту задерживали одного или нескольких афганцев. Кому жить, а кому мучительно умирать, решал командир подразделения. После убийств военные подбрасывали к трупам оружие и делали несколько снимков, чтобы в отчете для командования задокументировать "уничтожение опасных боевиков".

В докладе отмечается, что спецназовцы не гнушались убивать даже женщин и маленьких детей. Подобная жестокость и цинизм ударили бумерангом по самим военным. С начала 2020-го 57 австралийских солдат и офицеров, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана, покончили с собой. Девять — только за последний месяц.

Публикация доклада Бреретона произвела в Австралии эффект разорвавшейся бомбы. Правозащитники требуют максимально жестко осудить виновных, общественные деятели настаивают на более строгих психологических проверках при отборе кандидатов в спецназ. А премьер-министр и высшее военное командование страны принесли афганцам извинения. Насколько искренние — покажут итоги судебных процессов над военными преступниками.

Стоит отметить, что антигероями новостей бойцы SASR неоднократно становились и до публикации доклада. Так, в апреле 2013-го разразился громкий скандал, когда спецназовец в звании капрала отрезал руки у трех убитых боевиков, чтобы таким образом добыть их отпечатки пальцев. Его отстранили от службы. А в сентябре 2012-го несколько спецназовцев расстреляли пленных безоружных боевиков. Ответственность за это никто так и не понес.

*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.