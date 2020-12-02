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Известия.ru

ВДВ России проведут более 2,6 тыс учений со стрельбой в 2021 году

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российские десантники проведут более 2,6 тыс. учений с боевой стрельбой в новом учебном году, который начинается в Вооруженных силах 1 декабря. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как уточняется, будет проведено свыше 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений из которых порядка 30 будут двухсторонними.

Кроме того, десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных и четырех полковых тактических учениях с десантированием личного состава и техники.

«В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

В апреле сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тыс. м в арктических условиях. Десантирование было произведено в районе архипелага Земля Франца-Иосифа с самолетов Ил-76.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
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